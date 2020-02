Trzynaste emerytury z Funduszu Solidarnościowego. Senat zaproponował poprawki

Senatorowie nie chcą, aby trzynasta emerytura była wypłacana z Funduszu Solidarnościowego. Taką poprawkę wniosła na posiedzeniu senackiej komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej Magdalena Kochan (KO). Przypominała ona, że FS miał w założeniu zabezpieczyć potrzeby osób z niepełnosprawnością.

Oprócz tego komisja miała również wątpliwości co do tytułu ustawy, w którym wyszczególniono słowa "dla emerytów i rencistów". Zdaniem biura legislacyjnego, na które powołali się senatorowie, świadczenie to ma być także wypłacone np. osobom pobierającym rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Kolejną poprawką była propozycja wykreślenia z niektórych przepisów ustawy stwierdzenia, że trzynaste emerytury przysługują osobom, które mają prawo do emerytury lub renty w dniu 31 marca "roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne". Senatorowie ocenili, że nie ma potrzeby tak doprecyzowywać tego zapisu, ponieważ świadczenie ma być wypłacane corocznie.

Senat zgodził się ze wszystkimi wątpliwościami i zgłosił poprawki do wspomnianych przepisów, które przewidują przede wszystkim zniesienie zgody na wypłatę "trzynastek" z Funduszu. Ustawa tym samym wraca teraz do Sejmu. Jeśli posłowie ją przegłosują, to w następnym podejściu trafi już bezpośrednio na biurko Prezydenta Andrzeja Dudy.

Natomiast Senat nie miał żadnych uwag, co do ustawy wprowadzającej waloryzację emerytur i przyjął ją bez poprawek. "Za" głosowało 97 senatorów, nikt nie nie wstrzymał ani nikt nie był przeciwny.

Ustawa zakłada podniesienie emerytury minimalnej do 1200 złotych i wprowadzadza wskaźnik waloryzacji do poziomu 3,24 proc. Przewiduje również, że najniższe świadczenia wzrosną o co najmniej 70 złotych. Czeka już tym samym tylko na podpis głowy państwa.

