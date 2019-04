13. emerytura. Pierwsze wypłaty już na koncie, będzie bogata majówka

- W ubiegłym tygodniu wyszły świadczenia na pocztę, a dziś przelewy bankowe. Oznacza to, że ostatecznie do wtorku 30 kwietnia pieniądze otrzyma 1 mln 40 tys. osób. Już dzisiaj duża część osób będzie je miała w swojej dyspozycji - powiedział Andrusiewicz.

Money.pl jako pierwszy ustalił, że w poniedziałek i wtorek trzynasta emerytura trafi do ponad miliona emerytów. Jak pisaliśmy wcześniej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych emerytury i renty wypłaca w kilku terminach. To 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień każdego miesiąca.

W czwartek wypada 25. dzień kwietnia, więc to dla wielu seniorów dzień wypłaty świadczenia za kwiecień. Ale to nie jedyne przelewy, które ZUS zlecił tego dnia. Jak poinformował money.pl rzecznik instytucji Wojciech Andrusiewicz, również w czwartek Zakład zlecił wykonanie przelewów majowych wszystkim tym, którzy zazwyczaj pieniądze otrzymują 1. dnia miesiąca. Bo 1 maja to dzień ustawowo wolny od pracy.