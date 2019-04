Trzynasta emerytura. Pierwsze wypłaty na kontach jeszcze przed "majówką"

Trzynastki jeszcze w kwietniu otrzymają ci, którzy zazwyczaj wypłaty mają 1. dnia miesiąca. Jak to możliwe? Jak pisaliśmy już w money.pl, Zakład Ubezpieczeń Społecznych emerytury i renty wypłaca w kilku terminach. To 1, 5, 10, 15, 20 i 25 dzień każdego miesiąca.

W czwartek wypada 25. dzień kwietnia, więc to dla wielu seniorów dzień wypłaty świadczenia za kwiecień.

Ale to nie jedyne przelewy, które ZUS zlecił tego dnia. Jak poinformował nas rzecznik instytucji Wojciech Andrusiewicz, również w czwartek Zakład zlecił wykonanie przelewów majowych wszystkim tym, którzy zazwyczaj pieniądze otrzymują 1. dnia miesiąca. Bo 1 maja to dzień ustawowo wolny od pracy.

Na razie jednak zlecenie trafiło na Pocztę Polską, więc zanim przekaz pocztowy lub listonosz dotrze do emeryta, musi minąć trochę czasu. Jednak jak udało nam się dowiedzieć, pieniądze do dyspozycji emerytów będą w najbliższy poniedziałek, najpóźniej we wtorek. Czyli 29 lub 30 kwietnia.