13. emerytura. W ustawie są haczyki, nie każdy dostanie pieniądze

By dostać trzynastkę trzeba mieć prawo do wypłaty jednego ze świadczeń, np. emerytury na dzień 31 marca 2020 r. Czyli do tego dnia trzeba mieć ukończony wiek emerytalny i wystąpić do ZUS o emeryturę. Rocznie ok. 250 tys. osób osiąga wiek emerytalny, jednak ok. 200 tys. osiągnie go już po 31 marca, więc te osoby w tym roku obejdą się smakiem - trzynastek nie otrzymają.