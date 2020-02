13. emerytury. Ile można dorobić, by nie stracić "trzynastki"?

Od 1 marca zwiększą się limity ZUS, po przekroczeniu których Zakład nie tylko zawiesi wypłatę emerytury i renty, ale także nie przyzna w tym roku trzynastki - czytamy w "Fakcie". Dotyczy to osób na wcześniejszych emeryturach i rentach, które dorabiają do świadczeń.

Co ważne, po ukończeniu 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn limity te nie obowiązują, co oznacza, że do świadczenia można dorabiać bez ograniczeń. Trzynastki mają być wypłacone w kwietniu wraz z rentą lub emeryturą - będzie to 1200 zł brutto, czyli 981 zł na rękę.