Trzynaste emerytury. Zgodnie z zapowiedziami Sejm odrzucił poprawki Senatu

- Pani minister, ja śmiem twierdzić, że pani nie ma pojęcia do czego służył Fundusz Solidarności - ripostowała poseł Iwona Hartwich.

Sejm odrzucił wszystkie poprawki

W przypadku drugiej poprawki chodziło o wykreślenie z niektórych przepisów ustawy stwierdzenia, że trzynaste emerytury przysługują osobom, które mają prawo do emerytury lub renty w dniu 31 marca "roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne".

Senatorowie argumentowali ją tym, że skoro świadczenie ma być wypłacane corocznie, to nie ma potrzeby doprecyzowania przepisów w taki sposób. Posłowie odrzucili i tę poprawkę. Za odrzuceniem głosowało 274 posłów, przeciw - 137, wstrzymało się 29 posłów.

- Posłowie PiS i Zjednoczonej Prawicy odrzucą poprawkę Senatu. Emeryci dostaną "trzynastkę", czyli dodatkowe świadczenie, które będzie wypłacane rok w rok w kwietniu. (...) Świadczenie będzie realizowane, jak obiecaliśmy - zapewniła minister. To samo powtórzyła jeszcze w czwartek po południu - kilka godzin przed głosowaniem .

13. emerytura co roku. Minister pracy potwierdza i podaje terminy

Prezydent za "trzynastkami"

Tym samym ustawa trafi teraz na biurko Prezydenta Andrzeja Dudy. Chociaż głowa państwa może nie podpisać ustawy, lecz ją zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego, to jednak Andrzej Duda już jakiś czas temu jasno wyraził się, co sądzi o "trzynastkach".