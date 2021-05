200 zł za bilet do Polski. Ukraińcy wciąż chcą u nas pracować

adsfbgn 17 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zarejestrowani w ZUS to nie znaczy to samo co odprowadzajacy składki. nadany jest numer ubezpieczenia część ludzi juz dawno wróciła a ZUS podaje liczbę ubepieczonych. Jest duża rotacja wśród przyjeżdzajacych, popracuja miesic, dwa i często porzucaj. Ukraincy maja już "Czarnyj spisok rabotu i agebtsiw w Polszu". Analogicznie jest z Polakami na zachód- w PL sa cuda wianki na miejscu wszytko inaczej, porzutka roboty , powrót do kraju. a potem ci z 5-ciu krajów ichnie ZUSY przysyłaja do PL jakieś papiery i pewnie tez cię licza do zarejestrowanych w systemie.