Andrzej Duda podpisał ważną ustawę. Dowiesz się od ręki, jaką emeryturę dostaniesz

Centralny system do sprawdzania emerytur

Będą dwie drogi do uzyskania informacji z CIE. Polacy będą mogli zrobić to za pośrednictwem domeny gov.pl albo poprzez aplikację mobilną.

Za gromadzenie, porządkowanie i organizowanie informacji emerytalnych i usług elektronicznych będzie odpowiedzialny Polski Fundusz Rozwoju. To PFR ma zapewnić ochronę przed nieuprawnionym dostępem do danych zgromadzonych w CIE, ich integralności; zapewni też dostęp do systemu podmiotom wprowadzającym do niego dane. Fundusz zapewni też integrację CIE i systemów teleinformatycznych ZUS i KRUS oraz podmiotów obowiązanych.