Andrzej Duda z okazji 85-lecia ZUS: świadczenia są pewne, to luksus

Zdaniem prezydenta nie jest możliwe, by ZUS nie wypłacił świadczeń. Nawet taka myśl nie przychodzi nikomu do głowy. - To wielki luksus. Te pieniądze nie zostaną zmarnotrawione, wydane na co innego, ukradzione - podkreślał Andrzej Duda. Jak przypomniał, wartość świadczeń wypłacany rocznie przez ZUS to ok. 200 mld zł.