Czeka nas katastrofa? Liczba Polaków spadnie poniżej 30 milionów

Proponuję jeszcze bardziej zaostrzyć prawa aborcyjne itp. My z żoną spokojnie moglibyśmy mieć dwójkę a nawet trójkę dzieci, ale nie w takich czasach jak teraz. Mamy łącznie prawie 10 000 zł netto dochodu miesięcznie a jak zapłacimy kredyt, rachunki i zrobimy zakupy to wielkie G nam zostaje. Aktualnie zastanawiamy się nad jednym dzieckiem i chyba na tym się skończy. Nie widzę szans na posiadanie w tych czasach większej ilości dzieci, dopóki nie będę w stanie zapewnić im godnego życia. Nie chcę 500+, becikowego czy innych dodatków. Wolałbym wyższe ulgi podatkowe dla rodzin z dziećmi, niższy podatek VAT na artykuły dla dzieci a także darmowe żłobki. Aktualnie gdyby urodziło nam się dziecko to przez pierwszy rok żona jest na macierzyńskim ale potem musiałaby iść do pracy bo będzie ciężko z pieniędzmi. Gdyby był powszechny dostęp do żłobków to nie byłoby problemu, a tak będziemy musieli szukać prywatnego żłobka albo wołać rodziców. Kolejna sprawa to obecna sytuacja w Polsce. Martwimy się tym co będzie gdy płód będzie miał wady, albo pojawią się inne komplikacje. W normalnym kraju dokonalibyśmy usunięcia tego płodu a po jakimś czasie ponownie znów staralibyśmy się o dziecko. Nie podoba mi się to ciągłe wtrącanie się wierzących do życia innych ludzi. Jestem ateistą i zapewne będę musiał ochrzcić dziecko bo inaczej dziecko zostanie społecznie wykluczone - a to bardzo mi się nie podoba.