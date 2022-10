Będą zmiany w legitymacji emeryta i rencisty. Wchodzą w życie od nowego roku

... 8 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

to nie jest kwestia "ogarna/nie ogarna", telefon nie jest przedmiotem pierwszej potrzeby i posiadanie go (szczegolnie jeszcze takiego z dostepem do internetu i mozliwoscia instalowania aplikacji) nie jest i nie moze byc obowiazkowe. teraz mowia, ze plastik dalej wazny, zaraz moga wymyslic, ze legitymacja nie bedzie wazna, poki nie masz aplikacji chronionej odciskiem palca pod pretekstem "walki z oszustami, ktorzy uzywaja cudze" czy inna bzdeta dla naszego "dobra". nie mozna na to pozwolic