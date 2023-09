Będzie fala pozwów? Pomostówki dzielą przyszłych emerytów

W Polsce osoby współpracujące w ramach kontraktów B2B (umów cywilnoprawnych zawartych między dwoma firmami - przyp. red.) i wykonywające prace w trudnych lub uciążliwych warunkach, nie będą mogły skorzystać z prawa do emerytury pomostowej. Za tym idzie groźba masowych pozwów, które odbiją się na przedsiębiorcach. O sprawie pisał m.in. "Dziennik Gazeta Prawna".

Wśród zawodów uprawnionych do pobierania emerytur pomostowych są między innymi ratownicy medyczni, którzy nierzadko zatrudnieni są na umowach B2B. Okazuje się, że to, co zakłada ustawa, jest dla nich niewystarczające nie tylko z uwagi na wykluczenie kontaktów, ale również z powodu niskiego poziomu świadczeń.