Szybsza emerytura. Jest podpis prezydenta

Taką wielką łaskę robicie że zostaną emerytury pomostowe? to hutnik pracujący ciężko w szczególnych warunkach musiałby pracować w dużym hałasie , zapyleniu w systemie 4-brygadowym do 65 lat? a dla mundurówki np młodych byczków policjantów emeryturka ledwie po 40-tce i to nie mała bo i już 5-6k na rękę, nie mówiąc już jaką mają z wyższym stopniem. Nie powinno być za takich przywilejów dla mundurówki bo kto to widział by wystarczyło tylko 25 lat a do niedawna jeszcze było jedynie 15 . Służby mundurowe nie płacą składek na emeryturę, różnica między brutto i netto wynosi w mundurówce ok 18% u osób pracujących i odkładających składki na ZUS ok. 30%. Świadczenia emerytalne są zawyżane poprzez podniesienie pensji przed przejściem na emeryturę żeby podstawa obliczenia emerytury była wyższa. Do 55 to spokojnie powinni pracować. Przecież taki policjant młody byczek emeryt ledwie po 40tce się lepiej trzyma od nie jednego hutnika pracującego w systemie brygadowym który w pracy w szczególnych warunkach musi pracować do 60 roku życia czy innego pracownika fizycznego, budowlańca którzy muszą pracować do 65 lat.