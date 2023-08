PiS musiał połknąć tę żabę. "To granice absurdu"

W 2023 r. seniorzy mają otrzymać 14. emerytury w pierwszej połowie września, a zatem przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 15 października. Premier Mateusz Morawiecki podpisał we wtorek w Solcu nad Wisłą (woj. mazowieckie) rozporządzenia w sprawie wysokości i terminu wypłat czternastych emerytur .

W wykazie prac legislacyjnych rządu wskazano, że wysokość 14. emerytury wyniesie 2650 zł brutto. Pełną "czternastkę" otrzymają emeryci, których świadczenie wynosi do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywała zasada "złotówka za złotówkę", czyli 14. emerytura będzie proporcjonalnie pomniejszana.

14. emerytura będzie wyższa. Jest decyzja rządu

Wysokość "czternastki" w 2023 roku ogłosił w niedzielę Jarosław Kaczyński. – Będzie wynosiła 2200 tys. zł netto – stwierdził. Po tych słowach pojawiły się wątpliwości i pytania, czy Kaczyński się przygotował i wie, co mówi.

– Pomylił sobie brutto z netto. Powiedział "netto", a ponieważ oni są przerażeni i się go boją, już tak musi być – komentowała słowa szefa PiS posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna w TVN24.

"Absurd". W Grecji 13. i 14. już nie ma

– Zawartość tektury w zarządzaniu polskimi finansami osiąga granice absurdu. Na wiecu prezes powiedział, że brutto to netto i zapadka przeskoczyła. Nie ma odwrotu. Urzędnicy naprędce wymyślili więc rozporządzenie – komentuje w rozmowie z money.pl dr Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych.

Karygodny system

– Jak widać jakiś człowiek (i cóż z tego, że szef rządzącej partii?) może obudzić się rano, chlapnąć dowolną kwotę i to może stać się prawem. Mało tego: może zrobić to przed wyborami, płacąc naszymi pieniędzmi za przychylność obywateli. Budżet do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dopłaca. Zdecydowanie uważam, że w ustawie powinien być zapisany mechanizm niedający możliwości robienia takich manipulacji. Powinien być wzór ustalający wysokość świadczenia bez względu na wolę rządu — uważa Kuczyński.