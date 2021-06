Co dalej z OFE? Na razie zmiany utknęły w Sejmie. Wszystko przez Polski Ład

Od dzisiaj można składać wnioski o przekazanie środków z OFE do ZUS. Jednak nigdzie nie można znaleźć odpowiedniej deklaracji z uzupełnionymi podstawami z rozporządzenia i pozycji w tym rozporządzeniu. Wzór próbny został udostępniony w internecie przez Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej, ale nie zawiera danych z rozporządzenia. Czy to celowe działanie, by pozostać w OFE, które przekształci się w IKE ?