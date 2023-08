"Czternastka" wyższa od zapowiedzi. "Każdy pracujący zapłaci za polityczne transfery"

Za transfery polityczne zapłacą pracujący

To kwota nawet nieco wyższa od tej, o której słyszeliśmy z nieoficjalnych przecieków. Media podawały, że "czternastka" ma wynieść 2 tys. zł.

Co to oznacza? Podwyżka 14. emerytury do kwoty 2,2 tys. zł netto (w 2022 r. jej kwota stanowiła 1588,44 zł brutto) sprawia, że każdy pracujący Polak płaci na wszystkie państwowe programy socjalne 14,50 zł z każdego 1 tys. zł swojej pensji. Kwotę tę państwo pobiera za sprawą m.in. podatków, składek i opłat.