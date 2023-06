Czternastki do zmiany w Senacie. "Nie można karać emerytów"

Tuż przed Bożym Ciałem w Senacie ruszyły prace nad ustawą, która na stałe wprowadza do systemu emerytalnego tzw. czternastki. Rząd zaproponował, by wypłata była w kwocie emerytury minimalnej. Obecnie to 1588,44 zł brutto. Ale tylko do limitu 2900 zł brutto "regularnej" emerytury lub renty. Powyżej tego progu czternastka byłaby pomniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Senat chce zmian przede wszystkim w kwestii tego ostatniego punktu, czyli limitu uprawniającego do czternastej emerytury w pełnej wysokości. "W ustawie limit ten wprowadzono na 'sztywno'. Zatem co roku część emerytów po waloryzacji, będzie tracić prawo do maksymalnej czternastki, a niektórzy wręcz będą pozbawiani jej wypłaty nawet w obniżonej kwocie" - czytamy.

- Dlaczego rząd ustanowił akurat taki limit? Skąd wzięła się kwota 2 tys. 900 zł? - dopytywała senator Magdalena Kochan z KO podczas senackiej komisji w środę. W tym samym czasie waloryzacja podniosła emerytury o 20 proc.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Czternasta emerytura

Senat: podnieść limit dla "czternastek"

Jedna z przewidywanych poprawek Senatu ma dotyczyć limitu, który miałby być waloryzowany. "Fakt" przygotował wyliczenia pokazujące, jak zmieniłyby się wypłaty, gdyby te zasady obowiązywały już teraz.

"Wtedy emeryci mający świadczenia do 3 tys. 444 zł brutto mieliby zapewnione czternastki w pełnej wysokości, a dopiero przy wyższych wypłatach dodatek byłby zmniejszany" - czytamy. Przykładowo, emeryt pobierający 4500 zł brutto co miesiąc, dziś prawa do czternastej emerytury nie ma. Po zmianach mógłby liczyć na jednorazowe 420,52 zł.

Nie możemy karać, osób, które mają wyższe emerytury, one na to zapracowały – dodaje senator Kochan.

Nie rząd, a Senat

To nie koniec zmian, nad którymi ma pracować Senat. - Na pewno złożę poprawkę, która zakłada, że to parlament miałby decydować o terminie wypłaty czternastki i jej kwocie - stwierdziła Kochan.

Bo w ustawie napisanej przez rząd i przyjętej przez Sejm jest furtka, przyznająca rządowi prawo do decydowania o tym, kiedy i w jakiej wysokości emeryci dostaną dodatek. Miałoby to być ogłaszane co roku w rozporządzeniu wydawanym do 31 października.

Senatorowie zajmą się sprawą czternastych emerytur na posiedzeniu rozpoczynającym się 21 czerwca.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.