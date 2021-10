Czternastki wkrótce trafią do emerytów. Pierwsze przelewy jeszcze w październiku

"Czternastki" trafiają na konta emerytów

"Czternastka" w roku 2021 wyniesie 1250,88 zł brutto . Dodatkowe świadczenie przysługuje osobom, które 31 października 2021 r. będą uprawnione do jednego ze świadczeń długoterminowych, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego.

Osoby, które na 31 października 2021 roku będą miały zawieszone prawo do świadczenia długoterminowego, nie otrzymają "czternastki" .

"Czternastkę" w pełnej kwocie otrzymają tylko te osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 złotych brutto. Jeśli jest ono wyższe, to ZUS pomniejszy dodatkowe świadczenie zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Co to oznacza? Jeśli otrzymujemy emeryturę w wysokości 3000 zł, to "czternastka" będzie niższa o 100 zł (3000 zł – 2900 zł).