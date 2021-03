Deubekizacja trzeszczy. Coraz więcej osób odzyskuje swoje emerytury

Emerytury obcięto również tym osobom, które pozytywnie przeszły weryfikację i zasiliły szeregi policji, Urzędu Ochrony Państwa i innych służb po 1989 roku. Dawni ubecy nie mogą dostawać emerytury wyższej niż średnia. Niektórym obniżono jednak świadczenia do emerytury minimalnej – dziś to 1250,88 zł brutto.

Deubekizacja objęła 40 tys. osób, w tym 8 tys. wdów i potomków byłych pracowników UB. Większość z nich złożyła odwołania do Zakładu Emerytalno-Rentowego (ZER) MSWiA, część świadczenia odzyskała. Mowa np. o osobach, które pracowały np. przy paszportach, bazie PESEL, informatyzacji urzędów etc.

Jest jednak spora grupa, która po odmownej decyzji ZER skierowała sprawy do sądów. Te były do tej pory blokowane przez brak odpowiedniego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (nie ma go do dziś). Sądy po prostu zawiesiły postępowania. Jednak stanowiska w tej sprawie zajęły NSA i SN.