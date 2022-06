Donald Tusk mówi o podniesieniu wieku emerytalnego. "Nie pozwolę"

"Po powrocie Platformy do władzy nie będzie majstrowania przy wieku emerytalnym?" - spytała dziennikarka "Gazety Wyborczej" Donalda Tuska. To nawiązanie do zmian, które rząd PO-PSL uchwalił w 2012 r. Wiek emerytalny podniesiono wówczas do 67. roku życia . Wszystkim. Wcześniej panie mogły przejść na odpoczynek w wieku 60. lat, a panowie - 65.

Lider PO ponadto zapewnił, że Platforma po powrocie do władzy nie powtórzy ruch z 2012 r. "Z punktu widzenia systemu emerytalnego, lepiej byłoby, żeby ludzie byli chętni do dłuższej pracy. Ale to musi być ich wybór. Ja nie pozwolę nikomu wrócić do tematu podwyższenia wieku emerytalnego, przymusowo. To musi być wybór każdego człowieka" - podkreślił Tusk.