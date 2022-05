W Polsce przybywa emerytów. "Powinniśmy podwyższać wiek emerytalny"

Kameleon 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wojskowi, policjanci, górnicy. Zawody wysoko opłacane zezwalają na przejście na emerytury w wieku przed 40-tką z wyjątkowo wysoką średnią, dużo większą niż choćby średnia krajowa. To jeden wielki przekręt. Niech pracują, może na innych stanowiskach w administracji wojska, policji czy kopalni ale do minimum ukończenia 65 lat. Drugi przekręt to stanowiska Obajtków, Glapińskich, Morawieckich, Dudów, Sandurskich i im podobnym. Nic nie robią bo na niczym się nie znają. Za nic nie odpowiadają a zarabiają miliony i z takimi milionami przechodzą na sowicie opłacane emerytury. Ileż to Kaczyński i spółka z PiS rozdzierała szaty nad tym, że PO podwyższyło wiek emerytalny i bałamucąc ciemną stronę społeczeństwa szczególnie zacofaną i kościelną obiecało i dotrzymało słowa obniżając ponownie wiek emerytalny do 65 i 60 lat (nie dla wszystkich). Teraz płacz bo nie ma kto pracować a emerytów coraz więcej. Fachowcy (ze względu na staż zawodowy) poodchodzili a młodym pracować się nie chce lub nie potrafią nic dobrze zrobić więc panuje potworny zamęt bo emerytury małe a nygusom nie można za niewiedzę płacić zbyt dobrze. Więc co robią gamonie rządowe - podwyższają najniższą płacę powodując dodatkowo inflację. W obecnej sytuacji wychodzi jaśnie pani minister (skąd oni ją wytrzasnęli?) i ogłasza jak to rządzący DAJĄ 13-tkę czy 14-tkę ( to ani jedno ani drugie tylko kiełbasa mortadela) praktycznie jako ochłap ( ta 13-tka to jest 19% mojej emerytury a 14-tki ani złotówki) rzuca się mało rozgarniętym aby chwalili Kaczyńskiego bo to podobno z jego konta osobistego jest płacone. Narodzie obudź się bo za chwilę Morawiecki dojdzie do wniosku, że koszt "miski ryżu" jest zbyt za drogi i ten luksus skasuje. A ciemny lud wszystko kupi - tak określił Polaków bigamista kościelny uprawiający propagandę sukcesu PiS-u trąbiąc 24 godziny na dobę o zasługach, których nawet z lupą nie można się dopatrzeć.