Dorabiają w Sejmie do emerytury. Ile dostają miesięcznie?

Zgodnie z przepisami posłowie-emeryci mogą pobierać emeryturę i jednocześnie pełnić swoje obowiązki poselskie , bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy. Jest to możliwe nawet w przypadku tych, którzy przechodzą na emeryturę w trakcie kadencji - informuje "Fakt".

Donald Tusk, lider Koalicji Obywatelskiej i prawdopodobny premier przyszłego rządu, ujawnił w swoim oświadczeniu majątkowym, że w 2022 roku pobierał aż trzy emerytury. Pierwsza z nich to emerytura belgijska, wynosząca 1515 zł. Druga to emerytura z ZUS, wynosząca 52,2 tys. zł. Trzecia natomiast to emerytura z Komisji Europejskiej, wynosząca 65 tys. euro - informuje "Fakt".