Donald Tusk jest już emerytem. Może liczyć na pokaźną sumę z Brukseli

Emerytura Donalda Tuska. Kwota robi wrażenie

Polityk dostaje 4,6 tys. euro miesięcznie, czyli ok 21 tys. zł brutto. To kwota, jaką Donald Tusk otrzymuje ją za przewodniczenie Radzie Europejskiej w latach 2015-2019. "Gdyby lider PO poczekał do 22 kwietnia 2023 r., wtedy miałby emeryturę o ok. 600 euro miesięcznie wyższą" - czytamy na stronie dziennika.