Tysiące Polaków z zaniżonymi emeryturami. Rząd ujawnia dane

Zaniżone emerytury. Oto najnowsze dane

Dziennik "Fakt", który cytuje pismo ministra, dodaje, że wyrównania do wysokości należnego świadczenia miało miejsce w 16 008 sprawach.

Według wiceminister skala pomyłek nie jest duża. - Liczba błędnie wydanych decyzji stanowi 0,038 proc. załatwionych we wskazanym okresie wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe - przekonuje Stanisław Szwed, w odpowiedzi na poselską interpelację, którą cytuje "Fakt.

Kto otrzymuje groszowe emerytury?

Przybywa seniorów otrzymujących groszowe emerytury. Od 2011 do 2022 r. liczba pobierających groszowe emerytury wzrosła z 23,9 tys. do 365 tys. osób.

Groszowe emerytury to problem osób, które nie wypracowały sobie prawa do minimalnego świadczenia, a ich składki nie pozwalają na ustalenie wyższej kwoty. Co zrobić, aby ten problem rozwiązać?