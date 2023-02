Wypłata trzynastej emerytury będzie później? Zaskakująca zapowiedź Mateusza Morawieckiego

J.K. 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Inflacja w 2022 r. 14,8 %, waloryzacja zaledwie 7 % ! Inflacja w styczniu 2023 r. 17,2 % , waloryzacja 7 % . Różnica 10,2 % w styczniu 2023 r.! Pytanie, a gdzie jeszcze 20% od wzrostu płac i co z waloryzacją kwoty wolnej od podatku ? Pytanie co z dodatkiem drożyznianym ? Mamy dość obietnic bez pokrycia ! Nie chcemy żadnych 13, 14, 15 zasiłków – nie dla wszystkich emerytów ! Żądamy kwoty wolnej od podatku 66 000 zł taką jak mają parlamentarzyści /to efekt Polskiego Ładu / i należnych waloryzacji oraz podwyżek emerytur / bo nigdy ich nie było / oraz zmian w starego portfela emerytów ! Przypominam, ze 500 Plus bez podatku dalej pobierają bogaci politycy, parlamentarzyści bez przedziałów płacowych. Przypominam, ze każdy emeryt płaci na 500 PLUS aż 619 zł rocznie /2018r./! Pytanie za co mamy was popierać ? Za to, ze wam żyje się coraz lepiej, bogaciej, a emeryci ubożeją z dnia na dzień. Emeryci są coraz biedniejsi. Muszą wybierać czy zrobić opłaty, czy wykupić leki, za co przeżyć , za co się leczyć , za co iść do dentysty, za co kupić okulary, itp. ?