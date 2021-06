Dorabianie do emerytury. Od czerwca wyższe limity

Do emerytur i rent można dorabiać, trzeba jednak pamiętać o limitach przychodów . Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia.

- Od 1 czerwca jest to kwota 3977,10 zł brutto. Świadczenie może być również zawieszone jeśli przekroczenie będzie wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. 7386,10 zł brutto - podkreśla rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski.

"Z kolei jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia" - dodaje.

Obecnie Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 646,67 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 485,04 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 549,71 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.