Druga waloryzacja w 2024 r. Minister pracy potwierdza

Była szefowa MRiPS Marlena Maląg wskazywała, że w czasie rządów PiS m.in. przeprowadzono waloryzację świadczeń, wprowadzono 13. i 14 emeryturę i rozbudowano sieć domów i klubów "Senior plus". Zaznaczyła, że czeka na konkretne rozwiązania przygotowane przez nowy rząd.

Dziemianowicz-Bak zapewniła, że oprócz kontynuacji wszystkich programów i dodatków dla seniorów, celem jest spełnienie zobowiązań z umowy koalicyjnej. To - jak wymieniła - wsparcie osób starszych po stracie małżonka i druga waloryzacja rent i emerytur. Rząd w umowie koalicyjnej zapisał wprowadzenie drugiej waloryzacji w roku, jeśli inflacja przekraczać będzie 5 proc.

Odpowiadając na pytania Marleny Maląg o "konkrety" minister wskazała, że w czasie rządów PiS do Sejmu wpłynął m.in. projekt Lewicy o drugiej waloryzacji emerytur . - Ten projekt jest, będzie rozwijany, konsultowany i będzie on realizował zobowiązania rządu Koalicji 15 października - zapowiedziała szefowa MRPiPS.

Zapowiedziała także podwyższenie zasiłku pogrzebowego . - Zapewniliśmy środki w budżecie na kontynuację pewnych programów i świadczeń, ale stawiamy sobie cele daleko szersze i bardziej ambitne, a przede wszystkim cele o charakterze systemowym. Polityka senioralna to wyzwanie cywilizacyjne, a nie treść na partyjną ulotkę - podkreśliła minister. Dopytywana przez posłów, czy planowane jest zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn powiedziała, że "nie ma takich planów".

Programy PiS będą kontynuowane

Minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz zapewniła, że programy, takie jak "Senior plus" i "Aktywni plus" będą nadal kontynuowane. Zapowiedziała prace nad "bonem senioralnym", który ma wesprzeć usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkanie oraz powołanie zespołu międzyresortowego do spraw opieki długoterminowej.