Dwa tygodnie Morawieckiego. Premier chce rozmawiać o emeryturach stażowych

Jaki to teraz wstyd przed narodem. No nie panie Morawiecki. Naród miał już dość kręcenia, oszukiwania i wywijania się od tematu emerytur stażowych. My ich wybieramy a oni później jak hrabie i hrabiny się zachowują mając nas wyborców za tępych pachołków. O czym tu teraz rozmawiać jak już się nie ma władzy. Co można w tydzień załatwić jak się przez 8 lat nic nie załatwiło. Tylko gorycz, żal i zawiedzenie w nas zostało z tego co nam obiecano a nie zrealizowano. Nie ulżyliście tym ludziom co przez dołożenie 5 lat pracy fizycznej wyszło że musieli przez 50 lat pracować, zmęczeni, schorowani, załamani.