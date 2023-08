Zapadła decyzja ws. emerytur stażowych. "S" nie kryje rozczarowania

Temat emerytur stażowych powrócił na agendę przed wyborami. Mówiono niedawno o "otwartej drodze do rozmów" i "negocjacjach". Jednak w rozmowie z money.pl poseł PiS-u pytany o to, czy do wyborów zapadną jakieś decyzje w tej sprawie, odpowiada wprost: "nie wydarzy się nic ponad to, co już się dokonało".