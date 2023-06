Emerytury stażowe będą słono kosztować. Czeka nas uzależnienie od państwa?

mysz18 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To ile lat trzeba płacić haracze, aby wystarczyło dla tych co do systemu nic nie włożyli. Obecnie wygląda to tak, że choćbyś tyrał i 50 lat to na starość będziesz w smietnikach grzebać i szukać tego co plusy wyrzuca. A każdy myśli że pracuje niby na swoją starość. Tyrasz z zachęta do dłuższej pracy, aby z twoich składek jeszcze dwóch nierobów utrzymać. Samo świadczenie za tylko rodzenie to kpina z matek które tyrają z ojcem na swoje dzieci. A takie matki dostały kopa w tylek o rządu.