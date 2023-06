Magdalena Rzeczkowska już pobiera emeryturę. Jest więcej osób w podobnej sytuacji, jak 49-latka

Godność Człow... 26 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

W 2016 roku będąc podkreślam na prywatnym leczeniu w szpitalu na oddziale zaburzeń nerwicowych asp.sztab. Jacek S. z polecenia ówczesnego naczelnika próbował wpływać na tok mojego leczenia w ten sposób że chciał wymoc na lekarzu wystawianie zwolnień lekarskich do przodu. Jak się okazało w mojej rozmowie było to kłamstwem. Nie chciałem tej wizyty a mimo to aspirant nie uszanowal mojego wyboru. Czułem się upodlony, upokorzony i zaszczuty gdyż od kilku lat bylem niszczony fizycznie i psychicznie przez tego osobnika w tzw. Służbie. Nie mogłem poradzić sobie z emocjami. Lekarz prowadząca po tej wizycie zmieniła mi leczenie farmakologiczne na mocniejsze. Odczuwam to jako atak, gwałt psychiczny na mojej osobie. W sprawie powiadomiłem Komendanta Stolecznego ale nawet mnie nie rozpytano w sprawie i nie chciano zapoznać mnie z wnioskami. Z tego co jest mi wiadome Naczelnik pan Piotr N. nie miał podstawy prawnej wydania takiego polecenia BA a Jacek S. nie sporządził z tej czynnośi żadnej dokumentacji. Czyli sprawę zamieciono pod dywan.Na domiar wszystkiego na pod koniec mojej służby zablokowano mi bezpodstawnie moją przepustkę wejściową na teren obiektów KSP abym nie walczył o moje podstawowe prawa. W 2018 roku w sprawie powiadomilem RPO ale do dnia dzisiejszego czekam na odpowiedź. Powiadomiłem również Helsińska FP Czlowieka ale fundacja nie zajmie się sprawą ze względu na ograniczenia środków. Złożyłem również zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez moich tzw. na szczęście byłych przełożonych w którym to Zawiadomieniu opisałem również inne prawdopodobnie zabronione czyny niedozwolone wobec mojej osoby jak np lapanie niby w żartach za moje krocze przez Pana Jacka. Ale oczywiście Prokuratura nawet w sprawie mnie nie przesłuchała. Odwolawczy Sąd podtrzymał zdanie Prokuratury motywując to między innymi tzw. Dobrem Służby. A ja pytam się gdzie jest Moje Dobro Prawem chronione czyli zdrowie??? GDZIE MOJA GODNOŚĆ CZŁOWIEKA CZY MOJE PRAWA CZŁOWIEKA?? Ponadto jedna pani nadkomisarz Wydziału Konwojowego powiedziała że jeśli nie podoba mi się praca w Policji to powinienem zwolnić się i przyjąć jako protokolant do Sądu a to dlatego że powiedziałem iż szafki służbowe które policjantom są brudne i znajdują się w piwnicy Wydziału w której śmierdzi. To tylko pokrótce pani Poseł jak działa tzw Policja w Policji.