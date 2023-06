PiS chce znowu obniżyć wiek emerytalny. "Ten pomysł prowadzi do bankructwa"

Niższy wiek emerytalny. Nowe plany PiS

Według informacji wyborczej.biz po kolejnym obniżeniu wieku emerytalnego kobieta, która "rozpoczęła pracę w wieku 20 lat, na emeryturę będzie mogła przejść, gdy skończy 55 lat". To o 12 lat szybciej niż zakładała reforma podwyższająca wiek emerytalny do 67 lat. Jest to również o pięć lat szybciej, niż zakładały pierwsze zmiany, które weszły w życie za rządów PiS. Obecnie kobiety mogą przejść na emeryturę, mając 60 lat.

Najniższe emerytury i bankructwo

Maciej Samcik dodał w mediach społecznościowych, że pomysł ten "być może jest wypuszczany do mediów celowo, żeby zbadać reakcję wyborców. Bo to, że prowadzi do bankructwa - jest pewne jak w banku. PiS może chcieć sprawdzać, czy my się na to nabierzemy. Może też chodzić o to, żeby PiS miał pomysł, który nie da się skontrować tak, jak 800+ (czyli "to dajcie już teraz, a nie po wyborach"). Donald Tusk apelujący o przyspieszenie obniżenia wieku emerytalnego to zbyt perwersyjna wizja" - ocenił. Ekspert podsumował, że "obiecać można wszystko. Ale jak nie będzie z czego wypłacać... W niektórych krajach już dziś od państwa ma się tym mniej emerytury, im więcej ma się swoich pieniędzy. I to też realnie nam grozi pod rządami populistów".