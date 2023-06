PiS jeszcze bardziej obniży wiek emerytalny? Jest odpowiedź premiera

tarkis 16 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

No, zróbmy emerytury od 40 lat dla wszystkich, i niech prąd, woda, gaz, leki będą za darmo. I jeszcze niech każdy dostaje na konto 800 zł. I dodajmy emerytom 12-14-15-16-... 29-emeryturę. I kupujmy za granicą tysiące sztuk uzbrojenia. I budujmy największe lotnisko w Europie, albo na świecie, a co. I jeszcze przejazdy kolejami za damo. I żarcie za darmo. Poprzednicy nie mieli pieniędzy i co? PiS wykopało je i teraz można szalać. Glapiński mówił że ma w NBP nieprzebrane ilości gotówki... Inflacja? A komu to przeszkadza? Rząd podnosi sobie pensje znaczniej szybciej niż inflacja pędzi.