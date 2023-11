Nie będzie zamrażarki, ale nie będzie też przyzwolenia na wrzutki. Hołownia odpowiada premierowi

Maria 9 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

A to ciekawe..chcą wprowadzić zerowy VAT na żywność ale w budżecie pieniędzy na to nie zabezpieczyli ..chcą nowemu rządowi zostawić piękny prezent na Nowy Rok..czyli nasze pomysły ale wy realizujecie.A potem z mównicy sobie przypisza całą inicjatywę. A co do czytania ustaw przez posłów PiS ..czy oni w ogóle coś czytali? czy czytali Polski Ład ?