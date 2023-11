Zerowy VAT na żywność. Ważny ruch rządu Morawieckiego na odchodne

PiS chce przedłużenia zerowego VAT-u na żywność

- Nawet najwięksi krytycy naszego hojnego, ale adekwatnego do sytuacji wsparcia nie powinni głosować przeciwko temu projektowi, ponieważ to jest pomoc, która trafia przede wszystkim do tych najsłabszych, którzy najbardziej jej potrzebują - mówił Soboń. Zaznaczył, że jest to dobre rozwiązanie jednocześnie dla gospodarstw domowych, podmiotów handlowych, kontrahentów, dostawców, producentów żywności i całego rynku.