Wyrok na zerowy VAT na żywność? Człowiek Tuska jednoznacznie

Andrzej Domański został zapytany o możliwość przedłużenia obowiązywania zerowego podatku VAT na żywność. Jego zdaniem nie jest to dobre rozwiązanie. - Stoję na stanowisku, że VAT na żywność powinien wrócić do 5 proc. - podkreślił.

Andrzej Domański to autor programu gospodarczego PO, doradca Donalda Tuska i jeden z kandydatów na przyszłego ministra finansów. Twierdzi, że ma to związek również z obietnicami wyborczymi Platformy Obywatelskiej.

- To nie jest alternatywa. Bardziej chodzi o pokazanie mechanizmu, że rezygnacja ze wszystkich podatków jest niemożliwa, jeśli chcemy finansować wydatki.

Zobacz także: To on ma być ministrem finansów. Balcerowicz ocenił człowieka Tuska

Przypomnijmy: Z końcem roku wygaśnie tarcza antyinflacyjna, a wraz z nią zerowy VAT na żywność, co oznacza podwyżki w sklepach. Ustępujący rząd Zjednoczonej Prawicy w budżecie na 2024 r. nie uwzględnił zerowej, a 5-procentową stawkę podatku. Wciąż jednak można to zmienić.

Do tej pory koalicjanci, którzy szykują się do przejęcia władzy w Polsce, w sprawie zerowego VAT-u wypowiadają się oszczędnie albo wcale . W nieoficjalnych rozmowach zasłaniają się przede wszystkim Unią Europejską (UE), która według nich może okazać się hamulcowym tego przedsięwzięcia.

- Komisja wydaje zalecenia, w tym dotyczące polityki fiskalnej i podatkowej. Komisja zaleciła Polsce prowadzenie ostrożnej polityki fiskalnej mającej na celu osiągnięcie ostrożnej sytuacji fiskalnej w średnim okresie. Ostateczna decyzja o kształcie krajowej polityki fiskalnej, w tym podatkowej, uwzględniającej te zalecenia, należy do każdego państwa członkowskiego - usłyszeliśmy od jednego z unijnych urzędników.

Doradca Tuska o podatkach

Czy rząd Donalda Tuska nie podniesie ani jednego podatku? - To nie jest odpowiedź "tak" czy "nie". Zmienia się otoczenie gospodarcze, pojawiają się nowe formy prowadzenia działalności … Zobaczymy, aczkolwiek mamy w umowie, że będziemy dążyli do obniżanie podatków - odpowiedział Domański.

"To ma być program rządu?!" Domański odpowiada Balcerowiczowi

Na początku listopada prof. Leszek Balcerowicz uderzył w Platformę Obywatelską. We wpisie na platformie X stwierdził, że przeczytał program PO i - w jego opinii - zawiera wiele szczegółowych obietnic, a milczy w sprawach zasadniczych.

Do tej oceny programu gospodarczego przyszłego rządu odniósł się w Radiu Zet Domański. - Myślę, że profesor Balcerowicz czyta niektóre dokumenty mocno wybiórczo i widzi to, co chce zobaczyć - stwierdził.