To ma być jedna z pierwszych decyzji rządu Donalda Tuska. Zysk? Nawet 1,1 tys. zł miesięcznie

Zmiany w składce zdrowotnej

Zobacz także: Program wart setki miliardów. Co opozycja obiecała Polakom?

PiS jednak wyrzucił ten mechanizm do kosza a przedsiębiorców podzielił na kilka grup. I tak:

Nowa koalicja w ujawnionej umowie potwierdziła, że zamierza zmienić zasady naliczania składki zdrowotnej. Jeśli wróci ryczałtowy system naliczania, taki jak przed Polskim Ładem, to przedsiębiorcy na ryczałcie o przychodach powyżej 300 tys. zł rocznie mogą zyskać nawet ok. 1 tys. zł miesięcznie – szacuje wyborcza.biz.

Składki na ZUS i chorobowe po nowemu

Zmiany mają objąć też składki na ZUS. Dziś przedsiębiorcy płacą je od zadeklarowanej kwoty, która jednak nie może być niższa od 60 proc. prognozowanego średniego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniosą one ok. 1,6 tys. zł .

Po zmianach samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy będą mieć prawo do zwolnienia z opłacania składek przez jeden miesiąc w roku. W tym czasie ma otrzymać pensję od państwa w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia. Doliczając do tego składkę zdrowotną przedsiębiorca na skali z dochodem 10 tys. zł miesięcznie zyska co miesiąc 1110 zł.