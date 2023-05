Zerowy VAT na żywność na kolejny rok? Mateusz Morawiecki: nie wykluczam

Zerowa stawka podatku VAT na żywność będzie przedłużona?

Szef rządu rozpoczął swoją wypowiedź od wpływu niższej daniny na budżet państwa. – Co oznacza obniżka VAT do zera z punktu widzenia budżetu? Popatrzmy na to w taki sposób: nagle z budżetu państwa znika ok. 10 mld zł. Dlaczego to robimy? Po to, aby o 10 mld zł wszyscy Polacy mniej zapłacili za codzienne zakupy – stwierdził.