Emeryci w rządzie pobierają spore świadczenia. Rekordzistą jest sam premier

Dziennik przypomina, że minimalne świadczenie dla emeryta w Polsce wynosi 1780,96 zł brutto. W przypadku emerytów z nowego rządu mowa jednak o znacznie wyższych kwotach. " Rekordzistą jest sam premier Donald Tusk, który dostaje co miesiąc prawie 10 tys. zł tylko z ZUS. Tylko, bo w sumie ma zapewnione aż trzy emerytury, a doliczając trzynastki – są miesiące, kiedy dostaje cztery wypłaty" - czytamy.

Zobacz także: Ewakuacja do Brukseli? “Tusk robi cichą rekonstrukcję”

Emerytura Donalda Tuska i pensja. Ile zarabia premier?

Druga emerytura z Komisji Europejskiej w ubiegłym roku wyniosła 64 tys. 757 euro, czyli łącznie około 278 tys. 458 zł. W prostym przeliczeniu to średnio 23,2 tys. zł miesięcznie. Trzecia emerytura - z Belgii - wyniosła 2731 euro, czyli 10 tys. 200 zł. To dodatkowe 850 zł miesięcznie. Oznacza to, że w 2023 r. Donaldowi Tuskowi przysługuje średnio 34 tys. zł miesięcznie z tytułu świadczeń emerytalnych.