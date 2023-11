Minimalna emerytura. Seniorzy wskazali konkretną kwotę

W Polsce, jeżeli osoba przepracuje odpowiedni staż (20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn) ma zagwarantowaną przez państwo minimalną emeryturę w kwocie 1588,44 zł brutto. Wypłata na rękę, tj. po odliczeniu składki zdrowotnej, to 1445,48 zł.

Ile powinna wynosić minimalna emerytura?

"W gorszej sytuacji są ci, którzy nie przepracują wymaganego stażu. Wtedy ZUS może wypłacić dosłownie kilkaset złotych miesięcznie świadczenia. Najniższa emerytura, jaka jest wypłacana przez zakład to tylko... 1 grosz" - przypomina "Fakt".

Dziennik po raz czwarty przeprowadził ankietę wśród czytelników, których zapytał o to, ile powinna wynosić minimalna emerytura. 7 proc. ankietowanych twierdzi, że minimalna kwota świadczenia powinna wynosić co najmniej 2 tys. zł netto, 17,4 proc. - że co najmniej 2,5 tys. zł. Najwięcej, aż 73,5 proc., jest za kwotą nie niższą niż 3 tys. zł netto.

Zła wiadomość dla emerytów jest taka, że najprawdopodobniej to koniec rekordowych waloryzacji świadczeń. Wszystko przez spadek inflacji. W projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok rząd zakłada waloryzację na poziomie 12,3 proc. "Tymczasem waloryzacja, uwzględniając najnowsze odczyty inflacyjne, może wynieść 11,9 proc. To by oznaczało, że minimalna emerytura od 1 marca 2024 r. wzrosłaby do 1 tys. 777 zł 46 gr brutto. Na rękę seniorzy otrzymywaliby 1 tys. 617 zł 48 gr, czyli sporo mniej od kwoty, jakiej by oczekiwali" - wskazuje "Fakt".

Poprawa stanu finansów polskich emerytów będzie jednym z wyzwań stojących przed nowym rządem. Jeden z liderów Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz zapytany w Radiu Zet o to, czy po objęciu władzy nowy rząd zlikwiduje 13. i 14.na emeryturę, odpowiedział, że wprowadzona zostanie emerytura bez podatku. Tymczasem Krzysztof Gawkowski zapewnił, że Nowa Lewica nie zgodzi się na likwidację "trzynastek" i "czternastek".

Poseł Polski 2050 Paweł Zalewski wskazał z kolei w rozmowie z PAP, że jego ugrupowanie ma pomysł, jak doprowadzić do tego, by emerytury były godne. - Mamy świadomość, że emeryci są jedną z najsłabszych finansowo grup społecznych. Wiemy, że to jest problem, ale pamiętajmy, że żadna 13. i 14. emerytura nie zrekompensowała strat, które ponieśli emeryci w wyniku inflacji. W związku z tym na pewno przyjmiemy takie rozwiązania, które będą korzystne dla emerytów - przekazał poseł. - Na pewno naszym celem będzie doprowadzenie do tego, żeby emeryci zyskali na tej zmianie, a nie stracili - zadeklarował.

