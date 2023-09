Emeryt bogacz z Zabrza. Na L4 nie był ani razu. Oto jego emerytura

Z danych ZUS-u wynika też, że największy odsetek emerytur (13,8 proc.) to emerytury w przedziale od 2,2 zł do 2,6 tys. zł. Nie oznacza to jednak, że nie ma emerytów, którzy otrzymują znacznie wyższe świadczenia. Interia Biznes informuje, że wśród seniorów znajdziemy takich, których emerytura wynosi ponad 30 tys. zł.