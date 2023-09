Niemcy zazdroszczą Polakom emerytur? PiS przestrzeliło. Oto liczby

Niemcy zazdroszczą nam emerytur? Liczby pokazują coś innego

"Teraz PiS postanowił kontynuować temat. W jaki sposób? Otóż zamierza przekonywać Polaków, że Niemcy zazdroszczą nam naszych emerytur" - donosi "GW". Jedno ze źródeł dziennika, powiązanych z partią rządzącą, ujawnia, że temat ma być omawiany na najbliższych spotkaniach wyborczych PiS-u. - Będziemy mówić, że nawet Niemcy chcieliby odchodzić wcześniej tak jak Polacy, na emeryturę . Skąd to wiemy? Mówią nam to nasi wyborcy, którzy do Niemiec jeżdżą - wskazuje informator "Wyborczej".

W Polsce z kolei emerytura z KRUS-ie wynosi ok. 1588,5 zł brutto (1445,5 zł netto), a średnia emerytura w ZUS-ie w marcu to 3482,63 zł brutto. Przed rekordową waloryzacją, w marcu 2022 r. było to 2903,85 zł brutto. Jak czytamy, z danych ZUS-u wynika też, że największy odsetek emerytur - 13,8 proc. - to emerytury w przedziale od 2,2 zł do 2,6 tys. zł.