Emerytura 112 tysięcy Polek może być wyższa. Wtorek to ostatni dzień, by o to zawalczyć

To już naprawdę ostatni dzwonek. Tylko do 23 kwietnia można złożyć wniosek do ZUS o ponowne, korzystniejsze przeliczenie emerytury. Dotyczy to ponad stu tysięcy Polek, które kilka lat temu przeszły na wcześniejszą emeryturę.

