Emerytura bez podatku. Sejm zdecydował, co dalej z projektem

- To dużo lepsze rozwiązanie niż trzynasta emerytura, bo ono nie jest z łaski wyborczej pana prezesa. Trzynasta emerytura była dlatego, że były i są wybory. I jak się skończą lata wyborcze - w 2021 r. ich nie będzie, to nie mamy pewności, że 13. emerytura będzie, bo ona nie jest wpisana na stałe - tłumaczył Kosiniak-Kamysz. To właśnie on zadeklarował uwolnienie emerytur od podatku dochodowego podczas jednej z ubiegłorocznych konwencji.