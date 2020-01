Emerytura bez podatku. W przyszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu

Jak informuje cytowany przez PAP prezes PSL, pierwsze czytanie projektu ma być pierwszym punktem rozpoczynającego się w przyszłą środę posiedzenia Sejmu. Kosiniak-Kamysz przypomniał, że projekt został złożony w Sejmie poprzedniej kadencji, ale obywatelskich inicjatyw nie obejmuje zasada dyskontynuacji i przechodzą one na kolejną kadencję.

Emerytura kobiet z rocznika '53. RPO ma uwagi do projektu

Kosiniak-Kamysz zapewnia, że emerytura bez podatku nie jest żadnym "prezentem dla emerytów". - To dług naszego pokolenia, wobec pokolenia rodziców i dziadków - mówił, a odpowiadały mu oklaski słuchaczy. - To jest nasz dług wobec was, za długie lata życia, za trudny czas transformacji lat dziewięćdziesiątych, za trudne lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte - dodał.