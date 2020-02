Emerytura kobiet z rocznika '53. Rząd hamuje prace nad ustawą

Emerytki, które do końca 2008 r. korzystały z prawa do wcześniejszej emerytury, a w 2013 roku skończyły 60 lat jeszcze poczekają na pieniądze. Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, projekty które miały umożliwić ponowne przeliczenie ich świadczeń trafiły do sejmowej zamrażarki. W odpowiedzi na interpelację poselską Stanisław Szwed, wiceminister rodziny przyznał, że projekt rządowy czeka na uwagi z resortu finansów i "nie jet możliwe wskazanie terminu, w którym projekt zostanie skierowany do Sejmu".