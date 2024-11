Emerytura pierwszej damy. Podwyżka dla żony Andrzeja Dudy

Emerytura pierwszej damy

"Fakt" przypomina, że byli prezydenci dożywotnio otrzymują świadczenie w wysokości 75 proc. wynagrodzenia podczas sprawowania urzędu – to ok. 13 tys. 700 zł miesięcznie.

"Do końca tego roku, dzięki dodatkowym składkom, konto ZUS żony prezydenta powinno zostać zasilone kwotą 118 tys. zł. Dzięki dodatkowym składkom, do końca prezydentury Andrzeja Dudy na koncie jego małżonki, powinna pojawić się kwota 130 tys. zł. To sprawi, że przechodząc na emeryturę po osiągnięciu 60. roku życia, Agata Duda będzie mogła dzięki tym składkom podnieść świadczenie o ok. 490 zł brutto miesięcznie" - wyliczył "Fakt".