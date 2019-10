Emerytury esbeków. Ustawa dziurawa, część pobiera wysokie świadczenia

Nie wszyscy byli funkcjonariusze SB zostali objęci ustawą dezubekizacyjną. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", obniżka świadczeń nie dotyczy osób, które nie przeszły weryfikacji i nie mając prawa do mundurowej emerytury, trafiły do ZUS. Im lata spędzone w SB wliczają się do emerytury jako okresy składkowe, okres ten jest też uwzględniany przy liczeniu kapitału początkowego