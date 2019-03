Emerytury. GUS ma jednocześnie dobrą i złą wiadomość. Dane dotyczą średniej długości życia

Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat w sprawie "tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn". Dla pół miliona osób, które w tym roku przejdą na emerytury to bardzo istotny wskaźnik. Wylicza się na jego podstawie wysokość świadczeń emerytalnych.

GUS swoje dane opiera o liczbę osób, które umierają w danych kategoriach wiekowych. Na podstawie tego prognozuje długość życia. Na przykład 40-latek ma przed sobą statystycznie 467,9 miesięcy życia, czyli nieco poniżej 39 lat. To mniej o 1,3 miesiąca w porównaniu z zeszłorocznym badaniem.

Za to 65-latkowie statystycznie będą żyć jeszcze 217,1 miesięcy, co przekłada się na nieco ponad 18 lat. Rok temu ich średnia długość życia sięgała 218,4 miesięcy, czyli również o 1,3 miesiąca więcej.

Zgodnie z reformą emerytalną z 1999 r. składka emerytalna jest zdefinowana. Oznacza to, że nie istnieje żadne konto, na które odkładane są pieniądze pobierane z pensji. ZUS stwierdza jedynie, ile pieniędzy zostało "odebranych" z pensji i ile obiecuje wypłacić na emeryturze. Dlatego ogromne znaczenie ma też wiek, w którym przechodzi się na emeryturę, a ten zmienia się wraz z opcjami politycznymi w parlamencie.

Obecnie obowiązuje zasada, która obowiązywała jeszcze przed rządem PO. PiS przywrócił niższy wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 - dla mężczyzn. W momencie złożenia wniosku o przejście na emeryturę ZUS zagląda do tabelki GUS-u i wylicza - w oparciu o wiek emeryta co do miesiąca - wysokość przyznanego świadczenia.