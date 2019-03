Bezrobocie w Polsce. GUS podał dane za luty 2019

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych kobiety na koniec lutego stanowiły 54,9 proc. ogółu. To o 0,8 pkt proc. więcej niż przed rokiem. Zmniejszył się za to odsetek osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (o 1,2 pkt proc. do 83,7 proc.). Osób bezrobotnych nieposiadających kwalifikacji zawodowych było 314,4 tys., co stanowiło 30,9 proc. wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych.